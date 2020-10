Covid: in troppi al calciobalilla, polizia chiude bar

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Troppe persone al calciobalilla e la polizia chiude il bar per violazione delle direttive anti Covid. E' successo a Torino in via Gorizia. Il provvedimento avrà la durata di cinque giorni.

Gli agenti, nel corso di un sopralluogo, hanno verificato che c'erano tredici persone impegnate intorno al calciobalilla e altre tre sedute al dehors. L'accesso al locale non era stato contingentato e all'interno non venivano fatti rispettare le indicazioni sul distanziamento fra le persone.

La titolare del bar, che era già stato chiuso dalla Questura nel dicembre 2018, è stata multata di 400 euro. (ANSA).