Covid: 'Icardi ha fallito', mozione sfiducia M5S in Regione

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Una mozione di sfiducia contro l'assessore regionale alla sanità Luigi Icardi per la gestione dell'emergenza Covid in Piemonte è stata presentata dal M5S.

"La Giunta Cirio e la maggioranza di destra - informa una nota - hanno gestito male la prima ondata di contagi ed ora non possono permettersi di affrontare, peggio, la seconda. Il Piemonte è in vetta nella lista delle Regioni per numero di contagi e decessi, ed allo stesso tempo fanalino di coda a livello nazionale per quanto riguarda i tamponi effettuati.

Serve un cambio di marcia, a partire dalla catena di comando della sanità piemontese. Icardi ha fallito, lo raccontano i numeri e lo testimoniano i fatti".

"Senza di noi non si governa". E' l'immagine pubblicata su Facebook dal gruppo della Lega in consiglio regionale del Piemonte in merito all'assessore alla sanità, Luigi Icardi. Il riferimento è a un articolo pubblicato dal quotidiano "La Stampa" contenente dichiarazioni del capogruppo dal titolo 'Senza di noi non si governa'.

Icardi ha condiviso l'immagine sul suo profilo. "In Piemonte continuano gli annunci, l'attesa dei risultati dei tamponi, l'intasamento dei laboratori e le code agli hotspot per sottoporsi ai test tradizionali. Il presidente Alberto Cirio aveva promesso "tamponi rapidi che faremo fare ai laboratori privati, ai medici di base, alle farmacie, per dare la possibilità di fare il massimo screening possibile". Ma lo show continua, la Lega nega, e nel frattempo siamo di nuovo messi malissimo. L'assessore Luigi Icardi e Cirio se non sono in grado chiediamo al Ministero della Sanità di prendere in mano la situazione piemontese". E' quanto dichiara Marco Grimaldi, consigliere regionale di Luv. (ANSA).