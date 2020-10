Centro Paideia, apre Biblioteca per l'inclusione

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - La Biblioteca per l'inclusione del Centro Paideia ha aperto i nuovi spazi per diventare ancora più accogliente per i bambini e le loro famiglie.S ono più di trecentocinquanta i nuovi libri disponibili: oltre ad albi illustrati pregevoli e alla narrativa per ragazzi, si potrà accedere a una vasta selezione di libri accessibili, tra cui i "Libri per tutti", i silent book, i libri con inserti tattili e sonori, gli audiolibri, i libri ad alta leggibilità, e ancora storie tradotte in LIS e molto alto. Inoltre, è stata aggiunta una selezione di libri multisensoriali a cura della cattedra di Pedagogia Speciale dell'Università degli Studi di Torino.

Locata all'interno del Centro Paideia in Via Moncalvo 1 a Torino, la biblioteca, resa ancora più a misura di bambino con il suo rinnovato spazio di lettura, nuovi arredi per tutti, librerie su ruote, scatole magiche piene di libri, morbide sedute, tappeti, pouf e cuscini colorati, è un ambiente inclusivo in cui condividere testi e storie in modo consono all'identità di ognuno, per poter sviluppare competenze comunicative e linguaggi innovativi e sperimentare nuove strategie di lettura.

A breve tutto il patrimonio documentario della Biblioteca per l'inclusione del Centro Paideia sarà trasferito nel sistema Bct e sarà disponibile online sul catalogo delle Biblioteche Civiche Torinesi e sul catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale. (ANSA).