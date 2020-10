Ritrovato morto lo svizzero disperso in val Grande

(ANSA) - PREMOSELLO-CHIOVENDA, 16 OTT - E' stato ritrovato morto il corpo di Marc Dembech, il 45enne svizzero disperso in Val Grande dal 9 ottobre corso. Il Soccorso alpino ha individuato il corpo e lo sta recuperando. Sarebbe precipitato per un centinaio di metri.

"Grazie alle attività di indagine si è riusciti a ricostruire la cronologia delle posizioni del disperso e stamattina, visionando l'ultimo punto in cui aveva agganciato l'ultimo cella telefonica, siamo riusciti a localizzarlo", spiegano dal Soccorso alpino della Decima delegazione Val d'Ossola. (ANSA).