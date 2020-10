Musica: Blatto, nei momenti difficili ci aiutano i classici

(ANSA) - TORINO, 16 OTT - Quale musica può aiutare a superare momenti difficili come quello della pandemia in corso? Maurizio Blatto, esperto musicale e scrittore, non ha dubbi. "Danno conforto i grandi classici, come Billie Holiday per il jazz, o i Led Zeppelin per il rock. Ci confortano perché li conosciamo e magari riascoltandoli scopriamo qualcosa di diverso", spiega..

Blatto è al Circolo dei Lettori, dove dà il via agli 'Aperitivi in musica'. Il primo appuntamento è dedicato a Pet Sounds, album storico dei Beach Boys, "il disco pop perfetto" secondo Blatto che ripercorre, con una ricca anedottica, l'avventura del gruppo tra California, spiagge e il mondo geniale di Brian Wilson. Altri tre appuntamenti sono in agenda: il 29 ottobre l'incontro sarà sui Talking Heads, il 12 novembre su The Smiths per chiudere il 26 novembre con i Rolling Stones.

"Ho privilegiato dei dischi che si portassero dietro un palcoscenico storico e narrativo", racconta Blatto che trent'anni fa ha aperto a Torino il negozio di dischi Backdoor, vera istituzione sabauda nel cuore di San Donato. Un angolo privilegiato per osservare i cambiamenti nell'approccio con la musica. "La riscoperta del vinile? E' un oggetto molto bello, iconico. Ti costringe a piccoli gesti che ricordano la cerimonia del tè. E poi c'è il fascino iconico delle copertine,. Alcuni appendono anche i vinili, come veri e propri quadri". Il ritorno del vinile ha modificato il target dei clienti: "una volta era un pubblico di appassionati, più maschile, gente che sapeva tutto e cercava le cosa più strane. Il ritorno del vinile ha avvicinato i giovani" (ANSA).