Covid: non hanno mascherina, multati otto vercellesi

(ANSA) - VERCELLI, 16 OTT - Prime multe nel Vercellese dopo l'entrata in vigore del dpcm del 13 ottobre, che prevede l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, oltre che nei luoghi al chiuso. I carabinieri hanno identificato e multato otto persone per non aver indossato la protezione per bocca e naso; si tratta di cinque giovani di Varallo, due persone di Trino e una di Cigliano.

Dal Comando provinciale sottolineano che i controlli saranno intensificati questo fine settimana, soprattutto nell'orario serale e nei luoghi di ritrovo dei giovani, al fine di evitare che il mancato utilizzo delle mascherine sia fonte di contagio.

I carabinieri evidenziano inoltre che, al fine di far rispettare le norme inserite nell'ultimo decreto, sono stati intensificati i controlli con l'impiego quotidiano di pattuglie su tutta la provincia di Vercelli. (ANSA).