Falsa cittadinanza a brasiliani, 4 arresti e 76 denunce

(ANSA) - VERCELLI, 14 OTT - Un'associazione per delinquere dedita alla corruzione, e finalizzata al rilascio di false cittadinanze in favore di cittadini brasiliani, è stata smantellata dalla Squadra Mobile della polizia, su coordinamento della procura di Vercelli.

L'attività investigativa, condotta attraverso numerose intercettazioni telefoniche e l'installazione di microcamere all'interno degli uffici pubblici del Comune di Crescentino, ha consentito di documentare alcuni passaggi di denaro in favore di pubblici ufficiali per un giro d'affari di oltre 600.000 euro.

Quattro le persone finite agli arresti domiciliari, altre 74 sono state denunciate per falso ideologico in atto pubblico.

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11 alla questura di Vercelli, alla presenza del procuratore capo di Vercelli Pierluigi Pianta.

