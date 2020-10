Premio Serafini per migliore comunicazione social libro

(ANSA) - TORINO, 09 OTT - L'Associazione Culturale Torino del Centro Congressi Unione Industriale lancia il Premio Mattia Serafini per la miglior campagna di comunicazione social di un'opera editoriale. Il premio è intitolato a Mattia Serafini, il social media manager del Centro Congressi, scomparso nel 2019 a soli 36 anni.

Serafini - ricorda una nota - è stato indispensabile motore della trasformazione della comunicazione del Centro Congressi e di tutta l'Unione Industriale di Torino, che ha portato, con pazienza, garbo ed entusiasmo, a comprendere e utilizzare il linguaggio dei social media.

Il premio è stato realizzato con il sostegno dell'Associazione per il Finanziamento degli Studi in Amministrazione Aziendale, delle imprese Gommaplastica e delle imprese Chimiche Unione Industriale Torino, di Square design e di Tuxor, e della Camera di Commercio di Torino che patrocina l'iniziativa con l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte. Saranno designate le cinque migliori campagne social di cinque diverse opere editoriali, di ogni genere letterario, pubblicate tra giugno 2019 e giugno 2020. Tra queste, verrà selezionata la strategia vincitrice, cui sarà riconosciuta una somma di 5 mila euro. Le case editrici hanno la possibilità di candidarsi fino al 30 ottobre 2020, mentre la premiazione avverrà durante gli incontri dei Caffè Letterari del Centro Congressi, giovedì 10 dicembre. (ANSA).