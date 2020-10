StranaMente, ecco Festival dell'Innovazione e della Scienza

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - La mente in tutte le sue sfaccettature è il tema dell'edizione 2020 del Festival dell'Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese, ribattezzato quest'anno 'StranaMente', che dal 10 al 17 ottobre proporrà circa 200 appuntamenti sia in presenza sia online grazie alla nuova 7Web.tv per dirette multi-streaming. Cuore della rassegna, che coinvolge numerosi comuni della cintura torinese, la Biblioteca Archimede di Settimo con la 'Science Square' con corner di divulgazione scientifica, spettacoli, esperimenti e le 'Vertigini di Giulietta', spettacolo del Cirko Vertigo.

Tra gli ospiti più attesi l'enigmista Stefano Bartezzaghi, l'ex allenatore della nazionale di pallavolo Mauro Berruto, lo chef stellato Federico Zanasi faccia a faccia con ricercatori del Politecnico che lavorano su un'intelligenza artificiale in grado di predire il gusto. E, ancora, la divulgatrice scientifica Johann Rossi Mason che parlerà del 'supercervello', e Federica Coppola, docente di Neuroscienze e Legge alla Columbia University di New York che proverà a rispondere alla domanda "si può prevedere il crimine?". Fra i laboratori didattici, in gran parte in digitale grazie a una piattaforma di aule virtuali create ad hoc, lo Smart City Lab per costruire una città intelligente e sostenibile attraverso la robotica educativa e la metodologia Lego Education. (ANSA).