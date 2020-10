'Circo Fellini', cena-show con 5 chef stellati a Torino

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Una cena-spettacolo stellare, con cinque tra gli chef più famosi al mondo, coniugherà altissima gastronomia e cultura, in un nuovo evento a Torino, "Buonissima", il 30 ottobre. La location è uno dei luoghi più iconici di Torino, la sala del Tempio del Museo nazionale del Cinema. Ai fornelli Ana Ros, Albert Adriá, Norbert Niederkofler, Mauro Uliassi e Ferran Adriá per la cena-spettacolo 'Circo Fellini', dedicata ai 100 anni della nascita del celeberrimo regista. A curare le scenografie felliniane sarà il trasformista Arturo Brachetti. In tavola, champagne, tartufi, Barolo e i piatti d'autore firmati dagli chef stellati. (ANSA).