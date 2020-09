Smog: Torino, da domani in vigore i divieti di circolazione

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Tornano anche a Torino da domani le misure antismog previste dall'accordo di bacino padano e adottate dalla Città con una delibera approvata oggi dalla Giunta comunale. Slitta però al primo gennaio il divieto di circolazione per i diesel Euro 4. Da domani scatta dunque il blocco di tutti i veicoli euro 0 e dei diesel euro 1 e 2 che devono restare fermi 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno.

Provvedimento valido anche per ciclomotori e motocicli euro 0, ma solo fino al 31 marzo. Stessa data anche per i diesel euro 3, adibiti al trasporto di persone o merci, che non possono circolare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. Per tutti i mezzi, inoltre, vige il divieto di sostare con il motore acceso.

Alle misure permanenti si aggiungono quelle temporanee emergenziali che scattano in base al semaforo anti smog dopo un determinato numero di giorni di sforamento. Fra le deroghe esenzioni sono previste per veicoli diretti a officine e centri autorizzati per la revisione o la rottamazione, quelli di interesse storico e collezionistico, di operatori economici che partecipano a mercati e fiere o utilizzati per il trasporto di disabili e persone con gravi patologie o sottoposte a terapie, interventi, esami o dimesse da ospedali e case di cura. I provvedimenti riguardano anche altri 31 Comuni della provincia torinese. (ANSA).