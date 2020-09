Si rompe tubatura durante lavori in strada,fuga gas a Rivoli

(ANSA) - TORINO, 30 SET - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi a Rivoli (TO) per una fuga di gas in via Acqui. A danneggiare le tubature alcuni lavori di scavo in strada.

L'intera zona è stata isolata, mentre gli uomini del nucleo NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) hanno misurato la concentrazione del gas nell'aria. Sul posto anche i tecnici dell'azienda energetica e la polizia municipale. Non ci sono feriti e nessun intossicato. (ANSA).