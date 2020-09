Moda: 12 stilisti da 5 Paesi sfilano con Cna a Fashion Week

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Dodici stilisti di Cna Federmoda provenienti da 5 nazioni diverse - Brasile, Perù Moldavia, Romania e Italia - partecipano alla Torino Fashion Week, organizzata da Tmoda in collaborazione con Unioncamere Piemonte e Cna Torino e con il sostegno della Camera di Commercio di Torino. Le sfilate made in Italy firmate da Cna Federmoda sono il 5 e 6 ottobre.

Dall'estero proviene il 60% dei titolari delle sartorie torinesi, è stato sottolineato nel convegno organizzato dalla Cna al Circolo dei Lettori, in cui sono state raccontate le storie di 15 stilisti torinesi di adozione provenienti da dodici paesi (Est Europa, Africa, Sud America e Cuba, MedioOriente e Sud Est asiatico). Non si tratta di moda etnica, ma di un made in Italy evoluto che rappresenta in parte il frutto di una ibridazione culturale tra lo stile italiano appreso in bottega o in scuole di design e taglio e cucito e lo stile dei paesi di provenienza. Un fenomeno culturale esaminato con il massimo dirigente della Cultura della Città di Torino Francesco De Biase, ideatore della Contemporary Art.

"Torino è protagonista di una sorte di internazionalizzazione alla rovescia dove non sono più le aziende torinesi ad andare a fare business nel mondo ma è il mondo che è venuto a Torino a produrre e a vendere agli italiani" spiega il responsabile di Cna Federmoda Piemonte, Vitaliano Alessio Stefanoni.

Il 12 ottobre verrà consegnato agli stilisti di Cna Federmoda il premio all'imprenditoria Silvio Cattaneo. (ANSA).