Derby per la ricerca al Golf Club Royal Park

(ANSA) - TORINO, 29 SET - E' stato il Golf Club Royal Park - I Roveri ad aggiudicarsi la quarta edizione del "derby per la ricerca" contro Il Circolo Golf Torino - La Mandria. Una sfida a scopo solidaristico fra i due più prestigiosi e importanti circoli piemontesi, da sempre divisi da una sana rivalità sportiva: il ricavato delle iscrizioni, oltre 8 mila euro, è infatti stato interamente devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

La gara, che quest' anno si è disputata al Royal Park, su uno dei campi gioco più belli d'Italia, è finita 15,5 -10,5, dopo confronti molto combattuti fra le coppie over 50 dei giocatori dei due Circoli.

E' stata la madrina della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, l' ex Miss Italia Cristina Chiabotto, a consegnare la coppa al capitano della squadra Royal Park - I Roveri, Giovanni Cat Berro. Il prossimo anno si replica la sfida sul campo del Circolo Golf Torino La Mandria. (ANSA).