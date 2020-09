Rapisce cagnolino dell'ex, arrestato stalker

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Un altro arresto della polizia per atti persecutori a Torino. Un uomo di 47 anni è finito in manette dopo avere litigato con l'ex compagna per essersi presentato per l'ennesima volta presso la sua abitazione, della quale aveva ancora una copia delle chiavi.

La donna si era giù rivolta almeno cinque volte alle forze dell'ordine negli ultimi due anni dopo che lo stalker l'aveva minacciata e picchiata. Questa volta l'uomo ha preso il cagnolino della donna, una jack russell ed è scappato, ma gli agenti lo hanno rintracciato immediatamente. Secondo il racconto della vittima poche ore prima l'aveva anche minacciata con un coltello, come aveva già fatto in passato. Coltello che lo stalker aveva ancora addosso. (ANSA).