Eni e PoliTo alleati per sfruttare energia mare

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Nasce More - Marine Offshore Renewable Energy Lab, il laboratorio del Politecnico di Torino e dell'Eni, per sfruttare l'energia del mare, la più grande fonte energetica al mondo. Si stima, infatti, che le onde del mare potrebbero sviluppare una potenza lungo le coste terrestri a livello globale pari a 2 TeraWatt, circa 18 mila miliardi di chilowattora all'anno, quasi il fabbisogno annuale di energia elettrica del pianeta.

Il Laboratorio - inaugurato alla presenza del ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, della presidente dell'Eni, Lucia Calvosa, dell'ad dell'Eni, Claudio Descalzi, e del rettore del Politecnico Guido Saracco - permetterà di ampliare il campo d'azione congiunta allo studio di tutte le fonti di energia marina, andando a investigare non solo il moto ondoso ma anche l'eolico e solare offshore, le correnti oceaniche e di marea e il gradiente salino. Il Laboratorio farà rete anche con il sito di test del Politecnico a Pantelleria. Saranno circa 50 i ricercatori coinvolti nella ricerca di More Lab, tra personale in ruolo e dottorandi/tesisti del Politecnico. Il Centro avrà a disposizione una vasca di prova navale e dei laboratori all'avanguardia per lo sviluppo e dry test dei prototipi e un centro di calcolo ad alte prestazioni. Il Laboratorio si avvarrà di una cattedra specifica sull'Energia dal Mare per formare ingegneri specializzati nella progettazione, realizzazione e utilizzo delle nuove tecnologie che saranno sviluppate nel laboratorio "In un settore come quello dell'energia rinnovabile e della sostenibilità, lo sviluppo di soluzioni innovative in stretta collaborazione con il mondo industriale, pronte per essere impiegate sul mercato, è quanto mai centrale per il nostro Ateneo", commenta Saracco. (ANSA).