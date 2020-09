Coronavirus: il cuore che unisce Valenza

(ANSA) - VALENZA, 27 SET - 'Insieme si può. Sorridendosi con gli occhi' è stato il tema del flash mob in memoria delle vittime del Covid-19 che oggi è stato lanciato a Valenza (Alessandria) da Comune, Avis, Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Protezione Civile. Un cuore formato da persone che, pur vestendo colori diversi, in questi mesi sono state e sono ancora unite dallo stesso scopo. Ad accompagnarlo una maglietta creata ad hoc per l'evento, le note del 'Silenzio' e il lancio di palloncini colorati. Il ricavato sarà destinato alla realizzazione di un'opera di commemorazione e all'acquisto di materiale per le scuole materne comunali. (ANSA).