Pista Fca alla Mandria diventa parco sostenibile

(ANSA) - TORINO, 26 SET - Diventerà un parco sostenibile, in cui sviluppare attività e idee innovative volte a promuovere una cultura green del territorio, la pista per lo sviluppo e la prova di autoveicoli Fiat all'interno del parco regionale della Mandria. E' questa l'intenzione di Fca, proprietaria dell'area, dove nei giorni scorsi gli assessori al Patrimonio e all'Ambiente della Regione Piemonte, Andrea Tronzano e Matteo Marnati, hanno effettuato un sopralluogo.

Sarà un tavolo strategico, alla luce delle nuove prospettive, che puntano ad aumentare ancora la biodiversità dell'area attraverso la creazione di innovation hub e co-working, a stabilire l'inter per definire il nuovo impianto regolatorio dell'utilizzo dell'aria. Del tavolo faranno parte anche la Regione Piemonte e i tre comuni interessati, ovvero Fiano, La Cassa e Druento. (ANSA).