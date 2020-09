Vino:vendemmia 2020 e spumante brut, Terre del Barolo si rinnova

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Vendemmia, fine lavori dei nuovi locali e lancio sul mercato dello spumante extra brut Blanc de Blancs. Queste le novità 2020 della cantina Terre del Barolo di Castiglione Falletto, cuore delle Langhe piemontesi, 280 viticoltori e soci conferitori, riconosciuta come migliore cantina cooperativa italiana 2020 dalla importante rivista tedesca Meininger Weinwirtschaft. «In un anno particolare dove la Natura non si è fermata, a differenza di tante attività umane» racconta Stefano Pesci, direttore della Cantina «un autunno caldo ci ha donato grandi uve, che ci danno nuovo entusiasmo per affrontare le sfide dei prossimi mesi». Sulla vendemmia dell'uva nebbiolo, Pesci evidenzia: «Fine settembre giocherà un ruolo importante per la sua maturazione, che sembra buona nelle analisi tecniche e fenoliche effettuate». Nel frattempo Terre di Barolo, un fatturato di circa 18 milioni ed un utile nell'ultimo esercizio di circa 3 milioni di euro, ha iniziato a produrre Blanc De Blancs, uno spumante metodo classico extra brut a base 100 per cento uve Chardonnay, dei vigneti dei soci dell'alta Langa. Novità vitivinicola a cui se ne associa una strutturale. «Sono terminati i lavori di riqualificazione e ristrutturazione della cantina con la realizzazione delle nuove bottaia, magazzino, sala degustazione, sala conferenze ed enoteca» sottolinea Paolo Boffa, presidente di Terre di Barolo «a breve completeremo gli interni per offrire ai clienti una nuova esperienza, un viaggio tra immagini, video e emozioni, incentrati sulla valorizzazione dei diversi vini prodotti e sulla cooperazione, aspetto fondamentale che sta alla base del lavoro della nostra cantina dal 1958, anno della sua fondazione». (ANSA).