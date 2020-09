Donna investita dal treno, bloccata ferrovia Torino-Savona

Raffaele Sasso (ANSA) - TORINO, 24 SET - La linea ferroviaria Torino-Savona, è bloccata da questa mattina per un mortale investimento, avvenuto nel territorio del Comune di Magliano Alpi. Una donna è stata travolta dal treno regionale che viaggiava da Fossano in direzione Mondovì tra la stazione di Magliano-Crava-Morozzo e il ponte sul torrente Pesio.

Il treno era partito alle 8.44 dalla stazione di Magliano e l'incidente è avvenuto poco dopo: il macchinista ha azionato il freno d'emergenza e si è fermato, avvertendo la sala operativa regionale. Il corpo della persona investita (che non è stata ancora identificata) è stato rinvenuto a circa 200 metri da dove si era bloccato il convoglio. Sul posto i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polfer. Traffico sospeso: il treno è attualmente fermo sul ponte. (ANSA).