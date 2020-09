Paratici,Dzeko?anche altre situazioni in essere

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Non c'è una situazione Dzeko ma relativa all'attaccante per la Juventus. Abbiamo bisogno dell'attaccante, sappiamo cosa vogliamo, lavoriamo con serenità e calma. Mancano 15 giorni, l'importante è avere in testa l'idea. Se Dzeko può arrivare a prescindere? Ripeto, non c'è una situazione Dzeko ma anche altre situazioni in essere. Vogliamo un attaccante che giochi con Cristiano e Dybala".

Così il ds della Juventus, Fabio Paratici, intervistato da Sky Sport prima della partita contro la Sampdoria. "Adesso ne vogliamo uno, abbiamo in testa i nostri obiettivi - dice ancora Paratici - e cerchiamo di perseguirli con calma indipendentemente dal nome". (ANSA).