Juve: Pirlo stupisce subito,lancia Frabotta da inizio

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Andrea Pirlo stupisce fin dalla sua prima apparizione in campionato come allenatore della Juventus.

Infatti lancia nella formazione iniziale che affronterà la Sampdoria di Ranieri il 21enne Gianluca Frabotta, terzino e difensore centrale della Juve under 23 con una presenza (contro la Roma) con Sacchi nella stagione precedente. Frabotta giocherà esterno sinistro nel 3-5-2 del tecnico, che per questa partita non ha neppure convocato Luca Pellegrini, destinato alla cessione.

Frabotta è cresciuto nella scuola calcio del Savio, club romano, da dove poi andò al Bologna e poi è finito alla Juventus nel quadro dell'affare Orsolini. (ANSA).