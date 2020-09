Escursionista muore di malore in vetta sulle Alpi Biellesi

(ANSA) - BIELLA, 16 SET - Un escursionista è morto a causa di un malore mentre si trovava in vetta al monte Mars, la cima più alta - 2600 metri - delle Alpi Biellesi.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti in seguito all'allarme lanciato dai compagni di escursione della vittima che, in attesa dell'arrivo dei soccorsi hanno tentato di salvarlo con le manovre di rianimazione cardiocircolatoria. All'arrivo dell'eliambulanza 118 l'equipe medica ha potuto soltanto constatarne il decesso.

La salma è stata trasferita a Oropa e consegnata ai Carabinieri per le operazioni di Polizia giudiziaria. (ANSA).