Sportello Confindustria Cuneo per agevolare ecobonus

CUNEO, 15 SET - Opportunità e limiti dell'ecobonus 110% e sismabonus: se ne è parlato questa mattina nella sede di Confindustria Cuneo: imprese, ordini professionali, banche e settori interessati hanno ragionato sulla misura voluta dal Governo che scade nel 2021. "L'associazione creerà uno sportello per mettere insieme una filiera lunga, dal settore bancario ai professionisti, per dare modo a tutti di usufruirne", annuncia Il presidente degli industriali cuneesi Mauro Gola.

"Abbiamo un tessuto urbano vecchio, energivoro, a rischio sismico: nel 70% dei casi è stato costruito prima del 1975 - aggiunge il presidente provinciale Ance, Gabriele Gazzano - Il superbonus in edilizia è un'occasione unica di rilancio, ma i problemi sono tanti. Serve un tavolo di lavoro per approfittarne in modo completo". Nella tavola rotonda sono stati evidenziati alcune criticità: la durata breve del super incentivo, la burocrazia e i problemi delle pubbliche amministrazioni, i dubbi sulle tante restrizioni del bonus.

Al dibattito hanno partecipato i referenti degli ordini professionali (ingegneri, geometri, architetti, commercialisti) associazioni (confartigianato, Confcommercio), Atc Piemonte sud, banche (tra cui Intesa San Paolo che ha siglato un accordo specifico con Ance) le sezioni di Confindustria che si occupano di energia, servizi, legno. Le iniziative, con webinar e confronti pubblici, proseguiranno nelle prossime settimane.

