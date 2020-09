Ad Azzolina donata t-shirt "Che fatica la vita da ministra'

(ANSA) - BIELLA, 11 SET - Una studentessa novarese ha regalato alla ministra Lucia Azzolina, in visita questa mattina in una scuola di Biella, una t-shirt bianca con la scritta "Che fatica la vita da ministra".

Manuela - questo il nome della ragazza - ha rivelato di avere scritto e parlato al telefono diverse volte, nei mesi scorsi, con la ministra. "Le ho fatto gli auguri per il suo compleanno - ha spiegato - e lei in occasione dell'esame di maturità mi ha mandato un incoraggiamento. CI siamo anche scambiate delle riflessioni sul mondo della scuola". (ANSA).