Incendi: stufa accesa per fare conserva, casa in fiamme

(ANSA) - TORTONA, 15 AGO - L'accensione di una stufa in ghisa per preparare la conserva ha provocato l'incendio di un'abitazione. E' successo ieri sera a Monleale Alto (Alessandria) in via Umberto I. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non vi sono persone intossicate. (ANSA).