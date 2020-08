Gabusi, la frana sulla Sp60 verrà sistemata

(ANSA) - TORINO, 10 AGO - La frana a valle della strada provinciale 60 tra Niella Tanaro e San Michele Mondovì, nel cuneese, causata dalle piogge del novembre 2019, sarà sistemata con un investimento di circa 400 mila euro. Lo ha annunciato l'assessore a Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte, Marco Gabusi, incontrando oggi gli amministratori locali in Provincia. Oltre al presidente Federico Borgna erano presenti i sindaci di San Michele Mondovì, Domenico Michelotti, e di Niella Tanaro, Gian Mario Mina.

La strada interessata dalla frana rappresenta un collegamento importante non solo tra i due Comuni, ma anche perché in prossimità dell'uscita al casello autostradale. Gabusi ha assicurato che i fondi saranno trovati liberando risorse regionali dal Fondo emergenza europeo. L'incontro, spiega una nota della Provincia di Cuneo, "ha permesso di analizzare anche la necessità dell'adeguamento di tre cavalcavia ferroviari a San MIchele Mondovì, Trinità e Magliano Alpi nonchè di alcuni aspetti amministrativi come il problema del personale regionale in servizio in Provincia, Protezione civile e agenti forestali, e il passaggio di alcune strade di competenza Anas. (ANSA).