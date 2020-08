Maltempo: Alessandria, ci sarà sopralluogo Protezione civile

(ANSA) - ALESSANDRIA, 08 AGO - Tecnici del Dipartimento della Protezione civile nazionale saranno presto ad Alessandria per un sopralluogo per prendere visione dei danni provocati dal nubifragio dello scorso fine settimana. Lo annuncia in una nota il deputato cittadino Federico Fornaro, capogruppo Leu alla Camera, dopo un'interlocuzione con il direttore della PC Nazionale, Angelo Borrelli.

"E' importante - dichiara - che i funzionari del Dipartimento possano verificare di persona il carattere assolutamente straordinario della tempesta di vento e pioggia che hanno colpito la città di Alessandria e alcuni territori della nostra provincia e di quella di Asti. E' un primo passo per arrivare alla decretazione dello stato di emergenza, che è preceduto ai sensi di legge da una puntuale istruttoria da parte del Dipartimento". (ANSA).