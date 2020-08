A settembre Torino Spiritualità, dedicata al respiro

(ANSA) - TORINO, 06 AGO - Torna dal 24 al 27 settembre Torino Spiritualità, il festival curato da Armando Buonaiuto. Dopo il lockdown la sedicesima edizione è dedicata al Respiro. Quattro giorni di riflessione attraverso l'incrocio di fedi, culture e religioni, con incontri dal vivo, letture, dialoghi, spettacoli, itinerari urbani e nella natura.

Quest'anno, per la prima volta, sarà allestita, nel cuore della città, una grande tenda in piazza Carlo Alberto, "quasi una vela pronta a salpare per un viaggio". Il festival raggiungerà Porta Palazzo, nel Cortile di Combo, che ospita le grandi rassegne torinesi nel progetto condiviso Blu Oltremare, nell'ambito di Torino A Cielo Aperto. Arriverà al Parco del Valentino, al Parco Leopardi e ai Giardini Sambuy. Ma sarà anche nei luoghi che accolgono il festival di consueto, come la Chiesa di San Filippo Neri, il Circolo dei lettori, il Museo del Risorgimento, il Mao Museo d'Arte Orientale e molti altri. Non mancheranno appuntamenti in digitale sulla pagina Facebook del festival.

L'inaugurazione prevede un doppio appuntamento a ingresso gratuito nella chiesa di San Filippo Neri. Alle 18.30 il teologo Vito Mancuso e la giornalista scientifica Alessandra Viola sono protagonisti del dialogo d'apertura Di uomini e piante: il respiro dei viventi. Alle 21.30, Piero Marcelli legge Oscar e la dama in rosa di Eric-Emmanuel Schmitt accompagnato dal pianoforte di Chiara Bertoglio. Tra i tanti ospiti il filosofo Silvano Petrosino e Giacomo Poretti 33,3% del trio comico più famoso d'Italia, la filosofa Francesca Rigotti, il vescovo di Pinerolo Dario Olivero, il critico d'arte Luca Beatrice. Torna anche la Scuola di Otium che offre spazi per mettersi in cerca della più autentica espressione di ciò che siamo. (ANSA).