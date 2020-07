Paratici 'scelto Pirlo perché esempio per i ragazzi'

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, spiega la scelta di Andrea Pirlo come allenatore dell'Under 23 facendo un rapido excursus delle ultime stagioni: "Il primo anno trovammo un allenatore, Veronelli, che conosceva la categoria ed è stato difficilissimo partire. Poi abbiamo scelto Pecchia, il quale già era stato alla Juve, per portare appartenenza e ambizione. Ora abbiamo scelto Pirlo perché è stato un esempio di come si interpreta la professione del calciatore: può trasmettere i valori ai nostri ragazzi, ha tutte le caratteristiche per avere una grande carriera da allenatore dopo un percorso formativo". (ANSA).