Coronavirus: nuovo focolaio a Saluzzo, aumentano positivi

(ANSA) - SALUZZO, 28 LUG - Il numero dei positivi al Coronavirus a Saluzzo, nel Cuneese, balza da 8 a 22 in pochi giorni. Non risultano pazienti con sintomi gravi, e la maggior parte dei nuovi contagi è asintomatico. I casi sarebbero circoscritti ad una comunità di accoglienza cittadina, già oggetto di contagio un paio di mesi fa, che si occupa in particolar modo di migranti africani.

"L'apprensione dei saluzzesi è comprensibile, ma i casi - circoscritti ad alcuni focolai individuati e monitorati, rispetto al quale le Autorità competenti prestano la massima attenzione - sono stati tutti isolati", spiegano il direttore del Servizio Igiene dell'Asl Cn1, Domenico Montù, e il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni. "L'Asl Cn1 ha eseguito i tamponi e da domenica mattina non ci sono nuovi positivi - aggiungono - Chiediamo a tutti di continuare a rispettare le disposizioni sul distanziamento sociale e, quando ciò non sia possibile, indossare le mascherine". (ANSA).