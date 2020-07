Torino, approvato rendiconto e assestamento

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - Il Consiglio comunale di Torino ha approvato oggi con 21 voti favorevoli e 10 contrari il rendiconto 2019 del Comune nella prima seduta in Sala Rossa dal lockdown per l'emergenza Coronavirus.

Nell'illustrare la deliberazione e i relativi allegati, l'assessore al bilancio, Sergio Rolando, ha rimarcato il proseguimento del risanamento dei debiti e la complessiva diminuzione dei residui attivi e passivi. Migliorate anche le attività di riscossione e i tempi di pagamento dei fornitori, passate dai 112 giorni del 2018 ai 48 del 2019. Al 31 dicembre 2019 il disavanzo è di 913 milioni e 787 mila euro.

Approvato anche l'assestamento generale al Bilancio di previsione 2020. Il documento segnala come nel corso dell'emergenza finanziaria correlata all'emergenza Covid-19 siano stati approvati svariati interventi per fronteggiare le conseguenze della pandemia sul piano economico e sociale. Si spazia dalle spese di sanificazione e igienizzazione, ai buoni pasto, dal sostegno al comparto educativo agli interventi di sospensione dei pagamenti. Il Comune ha inoltre portato a compimento, specifica la delibera, una serie di attività di sospensione e di rinegoziazione di mutui e di obbligazioni con un risparmio totale di circa 50,2 milioni. Dal documento si evince che è stato possibile destinare circa 19.9 milioni a fronteggiare la situazione emergenziale. In particolare sono previsti: 5,7 milioni per agevolazioni Isee sulla tassa rifiuti, un primo stanziamento di 8 milioni a copertura delle riduzioni Tari per le attività economiche e commerciali, 1,5 milioni per la riduzione di un punto percentuale delle aliquote Imu sui canoni di locazione a regime concordato, 300 mila euro per la creazione di un fondo per incentivare il mercato delle locazioni a canone concordato, 2,9 milioni per garantire il funzionamento dei servizi in particolare nel comparto educativo e socio-assistenziale, e 600 mila euro per lo smart working.

(ANSA).