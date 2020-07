Sarri, momento difficile,ma Juve non ha mollato

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - "Dobbiamo avere la testa libera, non penso che la squadra abbia mollato: a Udine abbiamo fatto un errore di voglia, non di mancanza di voglia. E' un momento difficile, ma dobbiamo trovare la forza per arrivare all'obiettivo". Maurizio Sarri fa il punto sul momento della Juventus alla vigilia della partita casalinga con la Sampdoria, secondo match point scudetto dopo quello fallito di Udine. "La Sampdoria ha perso il derby e avrà grandi motivazioni - aggiunge - ma nessuno deve superarci a livello di stimoli". (ANSA).