Avvio saldi non delude a Torino

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - A Torino l'avvio dei saldi estivi non delude: la clientela, sottolineano i commercianti, è tornata nei negozi e sta facendo segnare un +10% sugli acquisti. I livelli però, come era nelle attese, restano inferiori rispetto allo scorso anno.

"Nel complesso - riferiscono i rivenditori interpellati da Confesercenti - un avvio non brillantissimo ma in linea con le aspettative. Una certa contrazione della spesa rispetto alla scorsa stagione dei saldi - osservano - era inevitabile. Ma la giornata fa registrare una inversione di tendenza rispetto alle vendite delle scorse settimane: è questo il dato più significativo. Il ritorno dei negozi è un altro segno di riconquista della normalità. E considerando il bel tempo, i commercianti sperano in una ripresa più decisa nel corso della prossima settimana.

"E' stata una prima volta - dice il presidente di Confesercenti, Giancarlo Banchieri - sotto molti aspetti: i primi saldi dopo il Covid, l'avvio slittato di quasi un mese rispetto alla norma e in presenza di una crisi dei redditi e dei consumi che non ha eguali neppure rispetto agli ultimi non facili anni. Torino che ha risposto all'appuntamento, dando il suo contributo alla ripartenza: una scommessa che dovremo vincere tutti insieme". (ANSA).