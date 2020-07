Aspettando Ferragni, a Borgosesia arriva Brienza

(ANSA) - VERCELLI, 25 LUG - Niente Chiara Ferragni, al momento, per far scoprire a tutta Italia le bellezze della Valsesia. L'influencer milanese non ha ancora risposto all'appello lanciato dal sindaco di Borgosesia (Vercelli) Paolo Tiramani, che dopo l'operazione Uffizi l'aveva invitata nel suo comune per far conoscere al grande pubblico le bellezze delle valli vercellesi: tuttavia, precisano dall'amministrazione, sono stati diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno contattato il deputato valsesiano per esprimere il loro interesse all'iniziativa.

"La prima a contattarmi - racconta Tiramani - è stata Francesca Brienza, che sta effettuando un tour su tutto il territorio italiano. In questo contesto, sarà presente a fine agosto a Borgosesia, per conoscerci e farci conoscere ai numerosissimi followers dei suoi profili social. Il tutto a titolo gratuito". Brienza è attrice nei Cesaroni, Un Medico in Famiglia e Don Matteo, oltre che conduttrice televisiva, volto di Roma Channel e ospite assidua di trasmissioni come Tiki Taka e Quelli che il calcio. Compagna di Rudi Garcia, è titolare del seguitissimo profilo Instagram @brienzina con oltre 52 mila seguaci. (ANSA).