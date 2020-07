Serie A: Udinese-Juventus 2-1

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Niente scudetto per la Juventus che, per ricucirsi il tricolore addosso, avrebbe dovuto vincere a Udine e invece è stata sconfitta 2-1 dalla squadra di casa, restando a 'soli' +6 sull'Atalanta. La squadra di Maurizio Sarri era passata in vantaggio con De Ligt al 42' del primo tempo, ma è stata raggiunta da Nestorowski al 7' della ripresa e superata nel finale dalla rete di Fofana al 42'. (ANSA).