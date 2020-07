Deliveristo vara aumento capitale da 1,5 mln

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Deliveristo, startup di ragazzi trentenni piemontesi che mette in contatto produttori enogastronomici d'eccellenza e ristoranti, ha varato un aumento di capitale da 1,5 milioni di euro, sottoscritto dai membri di Iag, Gellify, Seven Investments di Angelomario Moratti, dagli investitori della community della piattaforma Doorway e da altri privati. Il mercato del food delivery B2C vale 21 miliardi di euro ed è ampiamente presidiato da grandi realtà quali Justeat, Deliveroo, Uber Eats.

"Siamo orgogliosi di portare valore all'interno di una filiera che è tra le spine dorsali del nostro Paese e ha grande bisogno d'innovazione, della crescita che stiamo registrando e di aver arricchito la compagine societaria con nuovi partner di alto profilo", spiega Ivan Aimo, founder & chief execucutive officer di Deliveristo.

"Deliveristo si inserisce nel cuore del made in Italy, tra produzione agroalimentare e ristorazione di qualità, digitalizzando e innovando la filiera del food" dichiara Silvia Pugi, champion Iag per l'investimento in Deliveristo insieme a Roberto Limentani, chief executive officer di Camst International. (ANSA).