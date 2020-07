Zegna celebra 110 anni e connubio moda-natura

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Ermenegildo Zegna celebra 110 anni con una sfilata online in onda sulla piattaforma della Camera della Moda, che rivaluta i valori fondamentali del marchio e la sua visione responsabile, rispetto all'ambiente. Una presentazione dove i modelli camminano in parchi e spazi aperti fino ad arrivare alla terrazza della fabbrica.

Nata come azienda tessile per poi includere la produzione di abbigliamento, Ermenegildo Zegna sin dal suo inizio ha avuto un forte legame con la natura, visto non solo come un fornitore di risorse e materie prime, ma anche come una ricchezza unica di diversità da preservare, da qui l'Oasi Zegna. Il video è stato girato nell'archetipo del Lanificio Zegna di Trivero e nell'Oasi. Un senso di fluidità e precisione pervade la collezione, sia nelle forme che nelle scelte cromatiche. I volumi sono liquidi e generosi, in ineffabili e impalpabili mescolanze di argilla, gialli di primavera odorosa, rosa di ortensia, grigi di sienite, blu di pietra di fiume, verdi e neri ardesia.I materiali sono leggeri ma solidi: lana, canapa, fibre grezze, lino, carta/seta, nappa cartacea, lana #UseTheExisting.

Il direttore creativo di Zegna Alessandro Sartori estende la ricerca sartoriale di nuove ibride che definisce la sua visione di Zegna. Ispirato all'osmosi di mondi diversi, taglia il capospalla in tessuti per camicie e viceversa, offrendo a chi lo indossa una completa libertà di combinazione e interpretazione.

Ciò che emerge è un senso di disinvoltura fluido e una nuova morbidezza della silhouette maschile, che abbandona il fit slim.

(ANSA).