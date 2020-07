Rifiuti: Torino, campagna multilingue per la differenziata

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Una nuova campagna di comunicazione nelle lingue maggiormente parlate a Torino per promuovere la raccolta differenziata fra i cittadini stranieri che non conoscono ancora bene l'italiano. Parte oggi il nuovo progetto multimediale voluto da Amiat Gruppo Iren insieme a Comune di Torino e Circoscrizione 7 che coinvolge i dipendenti dell'azienda di origine straniera.

I primi video sono stati realizzati in francese e arabo, le due lingue straniere più parlate nella aree in cui vengono rilevate maggiori difficoltà nella corretta gestione dei rifiuti, come ad esempio la zona Aurora. "Seguire corrette modalità nella raccolta differenziata - osserva l'assessore all'Ambiente Alberto Unia - è indispensabile per far funzionare al meglio il servizio e ottenere risultati positivi e assicurare a tutti i cittadini la possibilità di comprendere in modo chiaro quali siano le regole a cui attenersi risulta fondamentale".

Fra le lingue previste per i prossimi video, l'inglese e il rumeno. "Questa iniziativa - evidenzia il presidente di Amiat Gruppo Iren, Christian Aimaro - rientra in un più ampio piano di coinvolgimento e valorizzazione dello straordinario capitale umano di Amiat e del Gruppo Iren". (ANSA).