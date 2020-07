Rubata cassaforte in negozio Alessandria,25mila euro bottino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 LUG - Furto la scorsa notte nel negozio Terranova del Retail, ad Alessandria. Secondo una prima ricostruzione della polizia, intervenuta sul posto con le volanti e la squadra mobile, i malviventi hanno asportato la cassaforte dell'esercizio commerciale di via Vecchia Torino, nella zona di borgo Cittadella dopo ponte Tiziano. Il bottino, da una prima stima, ammonta a 25mila euro. Per assicurarsi di non essere seguiti, i malviventi hanno accatastato rami e foglie lungo le strade di accesso alla struttura.

A dare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti. (ANSA).