Morto 'Lupo', l'ultimo partigiano combattente di Novi Ligure

(ANSA) - NOVI LIGURE (ALESSANDRIA), 14 LUG - E' morto Franco Barella, 'Lupo' 95 anni, ultimo partigiano combattente di Novi Ligure (Alessandria). "Con lui - ricorda Roberto Rossi, presidente provinciale Anpi - se ne va una memoria importante e un autentico testimone della Resistenza. In particolare dell'eccidio della Benedicta dell'aprile 1944. Fu, infatti, tra i primi ad arrivare sul posto dopo la strage e a ricomporre le salme. Da ricordare anche l'attività di imprenditore e la grande passione per l'arte".

Barella combattè nei Gap di Alessandria per poi passare anche nella Divisione Pinan-Cichero di Novi. Proprio a 'Lupo', il sindaco Gian Paolo Cabella il 25 Aprile di quest'anno aveva fatto pervenire, nel rispetto delle norme anti-Covid e con tanto di videomessaggio, una pergamena. (ANSA).