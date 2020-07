Vagnati,mi auguro che Belotti resti al Torino a vita

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - "Mi auguro che Belotti rimanga al Torino tutta la vita, lo dico con il cuore. E' uno di quei calciatori che danno grandissima affidabilità come persona. Poi è chiaro che i matrimoni si fanno in due. Andrea è concentratissimo sul nostro obiettivo, non si è parlato di mercato". E' l'auspicio del responsabile dell'area tecnica del club granata, Davide Vagnati, che non si è sbilanciato su Malang Sarr, il difensore che si è svincolato dal Nizza e secondo l'Equipe sarebbe a un passo dal Torino.

"E' un ottimo calciatore, però ci sono tante chiacchiere magari troppo avanzate che vengono fuori. Non mi sento di dire più di quello che è stato scritto", ha detto a Sky prima della partita con l'Inter Vagnati, rinviando a fine stagione i discorsi con i calciatori in scadenza di contratto come Ansaldi.

"Abbiamo parlato anche con gli altri due ragazzi in scadenza, ci siamo dati l'obiettivo di salvarci e poi parleremo con tutti in maniera professionale e schietta", ha spiegato il dirigente granata, chiarendo che il prossimo scontro diretto per la salvezza con il Genoa non è più importante dell'impegno con l'Inter. "Possiamo fare risultato con tutte le squadre.

Ultimamente in campionato squadre con classifica inferiore riescono a battere le prime. Ho visto squadra fiduciosa, la vittoria con il Brescia ci ha dato autostima" (ANSA).