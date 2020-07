Foto ospedale Ogr vince concorso

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Con la foto 'Le Officine della Salute di Torino', scattata da Michele D'Ottavio all'ospedale temporaneo delle Ogr poche ore prima dell'apertura, la Fondazione Crt ha vinto a livello nazionale il concorso fotografico Focus: Philanthropy promosso da Dafne, il network europeo delle associazioni nazionali di fondazioni, in collaborazione con Acri e Assifero. La campagna, il cui tema è #holdingtogether, intende valorizzare il lavoro e il valore sociale delle fondazioni e degli enti filantropici di tutta Europa in tre ambiti di intervento: salute e povertà economica e sociale, ambiente e sostenibilità, cultura ed educazione.

La foto della Fondazione Crt accederà alla fase europea delle selezioni, che si concluderanno il primo ottobre, in occasione della Giornata europea delle Fondazioni e dei Donatori, con l'annuncio dei risultati. Le fotografie vincitrici saranno esposte al Pex Forum 2021, il convegno europeo che riunisce tutte le organizzazioni di supporto alla filantropia.

