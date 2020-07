BlucinQue e Cirko Vertigo, in scena Vertigine di Giulietta

(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Prosegue la tournee estiva della compagnia blucinQue che, in collaborazione con la Fondazione Cirko Vertigo, ritorna a fare spettacolo con il pubblico in presenza. Da domani per tre giorni di fila andrà in scena Vertigine di Giulietta - Distance mode, uno spettacolo dove teatrodanza, circo contemporaneo e musica dal vivo si fondono per uno studio sulla perdita e sulla ricerca di equilibrio che oggi ha un nuovo focus, quello della distanza, da agire e sperimentare anche sulla scena per un percorso post lockdown.

Il 10 luglio, alle 20.30 l'appuntamento è presso Cascina Le Vallere, in corso Trieste 98, a Moncalieri. L'ingresso sarà libero fino all'esaurimento degli 80 posti disponibili. L'evento è stato realizzato con il contributo della Città di Moncalieri.

Eventuali prenotazioni sono effettuabili scrivendo alle seguenti mail: prolocomoncalieri@gmail.com e ufficio.cultura@comune.moncalieri.to.it. L'11 luglio è la volta di Grugliasco alle 21.45, all'interno del Parco Culturale Le Serre. Il biglietto è acquistabile al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/vertigine-di-giulietta/1 49625. La data di Grugliasco riceve il sostegno di Fondazione Piemonte dal Vivo. Infine la compagnia arriverà il 12 luglio a Mondovì, presso piazza Maggiore, a partire dalle 20.30.

All'evento, reso possibile dalla collaborazione con città di Mondovì, Fondazione Crc e Banco Azzoaglio, interverrà anche l'Academia Montis Regalis con i giovani musicisti dell'accademia, in occasione del primo Festival delle Accademie.

L (ANSA).