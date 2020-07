Cisl, Tartaglia nuovo segretario Fim PIemonte Orientale

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Gianluca Tartaglia, 51 anni, di origini napoletane e residente a Trecate, in provincia di Novara dal 1996, è stato eletto segretario generale della Fim Cisl Piemonte Orientale con 43 voti su 44. La sua elezione è avvenuta durante il Consiglio generale della federazione, riunito a Verbania, alla presenza dei segretari generali di Fim Piemonte e Cisl Piemonte Orientale, Tino Camerano ed Elena Ugazio. Dopo sei mesi di reggenza della federazione territoriale affidata al segretario regionale Fim Cisl, Tino Camerano.

Tartaglia succede di Iginio Maletti che ha lasciato la Fim territoriale nel dicembre scorso dopo la sua elezione a componente di segretaria della Cisl Piemonte Orientale. Gli altri due componenti della segreteria territoriale saranno eletti nella prossima riunione del Consiglio generale della federazione. Tartaglia inizia il suo percorso sindacale nel 2000, avvicinandosi alla Fim-Cisl di Milano come delegato e rsu e di una multinazionale dell'alluminio, la Alcan, ora Novelis,. Dal novembre 2016 a oggi ha svolto il ruolo di segretario organizzativo della federazione del Piemonte Orientale. "È un onore e un privilegio - ha detto Gianluca Tartaglia, subito dopo la sua elezione a segretario generale della Fim territoriale - guidare la federazione dei metalmeccanici di un territorio come quello del Piemonte Orientale. Gli scenari che si prospettano ci dicono che saremo chiamati a gestire situazioni aziendali molto complesse, con ricadute negative sull'occupazione. Per questo, dovremo tutti insieme, e a ogni livello, essere capaci di affrontare la crisi". (ANSA).