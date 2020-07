Golf protagonista a Pragelato, domenica la Coppa Reale Mutua

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Il grande gol torna protagonista a Pragelato, domenica 5 luglio, con la Coppa Reale Mutua di Bruno e Ilaria Francia, un classico del golf pinerolese. La gara si disputa sulla distanza delle 18 buche, con formula Stableford, tre categorie. Dal pomeriggio è anche possibile per tutti provare gratis la sfida del golf grazie allo speciale 'Porte Aperte'. Dopo la spiegazione sulle caratteristiche che contraddistinguono questa disciplina sportiva, è prevista una prova di gioco con i maestri federali. Tutta l'attrezzatura necessaria viene fornita gratis. "Una bella pagina per Pragelato e per il suo straordinario ed accattivante territorio", commenta il vicesindaco Mauro Maurino. (ANSA).