Ospedale Verduno, parte servizio sperimentale bus

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - A partire da lunedì 29 giugno e per le prossime tre settimane verrà avviato, "in via sperimentale e transitoria", un servizio di trasporto pubblico da e per il nuovo ospedale "Michele e Pietro Ferrero" a Verduno (Cuneo). Il servizio, gestito dal Consorzio Granda Bus, in sinergia con l'Agenzia della Mobilità Piemontese e con il Comune di Alba, prevederà per questa prima fase corse ogni due ore, tra le 7 e le 17, dal lunedì al venerdì. Le tariffe per dei biglietti operatori sanitari, dipendenti dell'Asl e pazienti sono di 1,50 euro per la corsa singola, invece dei 2,20 previsti dalle tariffe regionali.

"Il Comune - spiega - il sindaco Carlo Bo - ha deciso di intervenire per calmierare le tariffe del servizio di trasporto pubblico in questo periodo di transizione. Una volta completato il trasloco del San Lazzaro e terminata la fase sperimentale, ci aspettiamo che la Regione intervenga incrementando il chilometraggio necessario per proporre un piano di trasporto adeguato per numero di corse e orari e con tariffe a prezzi contenuti". (ANSA).