Cuneo, mostra fotografica sull'epoca d'oro delle corsi d'auto

(ANSA) - CUNEO, 26 GIU - Inaugurata nel complesso monumentale dell'ex San Francesco nel centro storico di Cuneo la mostra "Quei temerari delle strade bianche", rassegna fotografica sull'epoca d'oro delle grandi corse in auto, con gli scatti di Adriano Scoffone (che ritrae gli assi del volante dell'epoca, il tedesco Stuck, i miti italiani Varzi, Marinoni, Maserati).

L'esposizione è realizzata dalla Città di Cuneo e dal Mauto, Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, visitabile fino al 29 settembre. Il prossimo anno sarà ospitata al Mauto di Torino.

In esposizione anche alcune storiche automobili come l'Alfa Romeo 6C 1500 Mille Miglia Speciale (Italia 1928, che torna dopo 90 anni nella città che l'ha vista partecipare alla Cuneo - Colle della Maddalena del 1930), l'Alfa Romeo P2 (Italia 1930) di Tazio Nuvolari e una Bugatti 35 (Francia 1929).

Le scenografie sono a cura di Angelo Sala, tra i più importanti d'Italia, già direttore dell'allestimento scenico del Teatro alla Scala di Milano. In parallelo è stato avviato un progetto di digitalizzazione delle 40 mila immagini dell'archivio fotografico Scoffone che raccontano le corse e la storia di Cuneo e della Provincia Granda. (ANSA).