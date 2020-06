Maratona donazione sangue, Movimento forense e Avis

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - Maratona solidale per la donazione di sangue organizzata da Movimento Forense e Avis in diverse città italiane. Questa mattina davanti al Palazzo di giustizia di Torino è comparso un camion dell'unità mobile per la raccolta di sangue, che resterà fino alle 11.30.

"Il foro per la vita è una maratona solidale per dimostrare la vicinanza a un tema importante come quello della donazione del sangue - spiega Marina Buoncristiani, presidente della sezione torinese del Movimento Forense - In un momento così complicato, in epoca Covid, intendiamo anche dare sostegno alle strutture di volontariato come Avis che promuovono la cultura del dono. Donare sangue è un gesto di grande solidarietà".

(ANSA).