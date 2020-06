Scoppio Quargnento: moglie reo confesso arrestata

(ANSA) - TORINO, 24 GIU - Anche Antonella Patrucco, moglie di Giovanni Vincenti, reo confesso e detenuto da oltre sei mesi, finisce in carcere per lo scoppio doloso nella cascina di Quargnento (Alessandria) che, all'inizio del dicembre 2019, causò la morte di tre vigili del fuoco, travolti dalle macerie, e il ferimento di un carabiniere e di un altro vigile del fuoco.

La donna, che era indagata a piede libero, è stata arrestata dai carabinieri dopo che la Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa contro il pronunciamento del tribunale di Torino che, accogliendo il ricorso del pm, aveva disposto la misura cautelare in carcere, non ritenuto necessaria invece dal gip.

Antonella Patrucco è stata rinviata a giudizio dal gup del Tribunale di Alessandria il 28 maggio ed è imputata, in concorso con il marito, dei reati, tutti aggravati, di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi; omicidio aggravato; lesioni personali aggravate; fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, calunnia nei confronti dei vicini di casa.(ANSA)